Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için toplandılar! Yeşil Sol Parti üyelerine biber gazı ve TOMA'dan tazyikli suyla müdahale: HDP'li isim de dahil çok sayıda gözaltı

HDP'nin seçimlere bünyesinde katılacağı Yeşil Sol Parti üyeleri, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terörist elebaşı Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla, yasağa rağmen müzik eşliğinde seçim bürosu açmak istedi. Açılış sırasında gerginlik yaşanırken 12 kişi gözaltına alındı. Öcalan'ın doğduğu evin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TERÖRİST ELEBAŞINININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKLARDI

İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde toplanan Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliğinin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararı hatırlatıldı.

MÜZİKLİ AÇILIŞ YAPMAK İSTEDİLER

Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

TOMA'DAN TAZYİKLİ SU SIKILDI

Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlikte aralarında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan 12 kişi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ÖMERLİ MAHALLESİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kutlanmak istenen doğum günü nedeniyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi giriş-çıkışlara kapatıldı. 74 yaşına girecek olan terörist başı Öcalan'ın doğduğu evin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

(DHA)

