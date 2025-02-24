Odanızın havasını temizleyecek 7 bitki! Araştırmalarla kanıtlandı

Bitkiler, ev dekorasyonuna hem estetik hem de fonksiyonel bir atmosfer katar. Bulunduğu ortamı güzelleştiren bitkiler yaşam alanlarında güzel estetik bir dokunuştur. Ancak özellikle ortamdaki havayı doğal yollarla temizlemenin doğal bir yoludur. Bazı bitki türleri oksijen üretimini artırır. Böylece iç mekan daha taze ve sağlıklı bir havaya sahip olur. Genellikle her odaya yerleştirilebilen bu bitkiler, zararlı gazları emerek havayı temizler ve taze bir atmosfer yaratır. Bu açıdan hava temizleme özelliğine sahip bitkiler araştırılmaktadır.

Odanızın havasını temizleyecek 7 bitki!

NASA tarafından 1989 yılında yayımlanan ve sonraki yıllarda da yapılan araştırmalarla onaylanan çalışmalar, bazı bitkilerin iç mekanlardaki havayı güçlü bir şekilde temizleyebildiğini göstermektedir. Bu tür bitkilerin yaprakları, kökleri ve toprakları bir bütün halinde havadaki zararlı maddeleri temizleyebilmektedir. Havada sıklıkla bulunan formaldehit, benzen, amonyak ve ksilen gibi zararlı bileşikler, bu bitkiler sayesinde önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Hava temizleyici özelliğe sahip bitkiler aşağıdaki gibidir:

Benjamin

Benjamin çiçeğinin yaprakları oldukça zariftir. Bu yönüyle dekorasyona estetik bir görüntü kazandırır. Ancak en önemlisi, hava temizleme özelliğiyle havanın temiz kalmasına yardımcı olmasıdır. Havadaki trikloretilen ve ksileni gibi zararlı gazları önemli bir oranda temizleyen bu bitki oldukça dayanıklı bir yapıya da sahiptir. Bu sayede fazla bakım gerektirmez. Benjamin çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için tek ihtiyacı ışık alan bir ortamdır.

Salon palmiyesi

Salon palmiyesi ülkemizde sıklıkla görülür. Hava temizleme konusunda etkili bir bitki olarak öne çıkmaktadır. NASA'nın raporuna göre her bir bitki başına 24 saatte 76,707 mikrogramlık bir arındırma kapasitesine sahiptir. Havadaki formaldehitin ile birlikte benzen, trikloretilen ve ksilen gibi zararlı gazları azaltma yeteneğine sahiptir.

Kurdele çiçeği

Kurdele çiçeği, adı çiçek olsa da aslında otsu bir bitki olarak sınıflandırılır. Havadaki kimyasalları temizlemesiyle tanınır. Bu bitkinin özellikle şömine veya soba bulunan ortamlarda havadaki küllerin toplanmasında dahi etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Pathos sarmaşığı

Pothos sarmaşığı özellikle trikloretilen ve benzen gibi zararlı bileşenlerin havadan temizlenmesinde oldukça başarılı olan bitkilerden biridir. Altın pothos olarak da bilinen bu bitki düşük ışıklı ortamlarda bile sağlıklı bir şekilde gelişebilen ve hızlı büyüyen bir sarmaşıktır. Ancak, kök çürümesine yol açabileceğinden fazla sulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Gerbera çiçeği

Gerbera çiçeği, parlak renkleriyle göze hitap eder. Ama en önemlisi, bu çiçek, havadaki benzen ve trikloretilen gibi zararlı kimyasalların etkilerini azaltma konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca, bu bitki oksijen seviyesini artırarak ortamın daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.

Aşk merdiveni

Bu bitki, iç mekan bitki yetiştiricilerinin favorilerinden biridir. Amonyak gibi zararlı maddeleri bile etkili bir şekilde temizleyebilir. Amonyağın düşük etkilerinin bile göz, burun ve boğazda tahrişe, öksürmeye ve bronşlarda daralmaya yol açabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, formaldehit ve ksilen gibi diğer maddelerin etkilerini azaltmada da başarılıdır.

Duvar sarmaşığı

Duvar sarmaşığı, diğer ismi olan İngiliz sarmaşığı olarak da bilinmektedir. Bu bitki hızlıca büyüyebilir, evlere kısa sürede yeşil bir alan sağlayabilir. Bilhassa askılı saksılar kullanılarak duvara asıldığında bulunduğu alanın estetik görünümüne oldukça katkı sağlamaktadır Hava temizleyen bitkiler arasında yer alan bu türün sap kısmında bulunan kimyasal içerik nedeniyle tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.