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Odasında kitap okurken akılalmaz bir olay yaşadı, ölümden döndü! "Ne olduğunu biz de anlayamadık"

13.06.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de meydana gelen olayda, iddiaya göre odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. İddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı ve silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti! Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden döndü. "Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık" diyen Zeynep'in annesi o anları anlattı.

Odasında kitap okurken akılalmaz bir olay yaşadı, ölümden döndü! "Ne olduğunu biz de anlayamadık"

Olay, Pazar akşam saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu.

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Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

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Anne Aylin Minas, "Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendi kendime 'Umarım kimseye bir şey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık. Gördünüz zaten siz de buranın halini" diye konuştu.

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(DHA)

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