Ödev yapmak artık çok kolay: Google Lens matematik problemleri çözecek!

Google Lens, Google'ın en işlevsel araçlarından biri. Görsel analiz yaparak, görüntülenen nesnelerin arama sonuçlarını gösteren Google Lens, fotoğraftan çeviri dahi yapabiliyor. Fakat Google Lens, günlük hayatın dışında artık eğitim hayatına da girmek istiyor. Zira, Google Lens'e gelecek yeni bir özellik, en zor matematik problemlerini çözmek için hazırlanıyor.

GOOGLE LENS MATEMATİK SORULARINI ÇÖZEBİLECEK

Google Lens, Socratic adındaki bir firmayı geçtiğimiz yıl satın almıştı. Bu firma ile birlikte Google, Google Lens'e özel oldukça enteresan özellik hazırladı. Bu özellik ile birlikte öğrenciler bir matematik probleminde takılı kaldıklarında, sadece problemin fotoğrafını çekerek çözüme ulaşabilecek. Google Lens'e yüklenen fotoğraflar, bu özellik sayesinde kolayca cevaplanacak. Yalnız bu kadarıyla da kalınmayacak. Sorunun adım adım nasıl çözüldüğü de öğrencilere gösterilecek. Gerçekten sihir gibi.

SOCRATİC UYGULAMASI İLE DENENEBİLİYOR

Google Lens'in birçok veliyi ve öğrenciyi rahatlatacak yeniliği henüz kullanıma sunulmuş değil. Ancak yakın bir zamanda Google Lens'e eklenecek bu özelliğin, bir benzerini şimdiden denemek mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey iOS ve Android mağazalarında yer alan Socratic uygulamasını indirmek. Socratic'i indirmek istemezseniz Google Lens'in önümüzdeki günlerde sunulacak güncellemesini bekleyebilirsiniz.

