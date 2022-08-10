"Odtufans" için harekete geçildi! "Onlyfans" sitesine benzerliğiyle dikkat çekmişti, mezuniyet törenine damgasını vurunca...

Sosyal medya "Odtufans" sitesini konuşuyor! Belirlenen bağış miktarı toplandığı halde öğrencilerin çıplak fotoğraflarını sansürsüz haliyle paylaştığı ve bu nedenle tartışmaların odağı haline gelen internet sitesi için harekete geçildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde 3 kadın öğrenci "Odtufans" ile ilgili bir pankart açtı. Öğrenciler pankartla, para karşılığında çıplak görüntülerini paylaşacaklarını ifade etti. Bunun üzerine ODTÜ Rektörlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İDARİ VE HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Rektörlüğün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ODTÜ’nün saygın ve başarılı konumunu destekleyecek şekilde davranmak tüm ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları için temel bir vazifedir. Bu bağlamda, üniversitemizin adını ve kimliğini yansıtan unsurları kullanarak ODTÜ imajına zarar veren söz konusu internet sitesi ile ilgili kişiler için disiplin süreçlerinin, idari ve hukuki işlemlerin zaman kaybedilmeden başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

