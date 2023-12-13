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  4. Öfkeli dedeleri ayırmak zor oldu! Kıraathanede 'taş' kavgası: Istakalar havada uçuştu

Öfkeli dedeleri ayırmak zor oldu! Kıraathanede 'taş' kavgası: Istakalar havada uçuştu

13.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Muğla'da kıraathanede ortalık fena karıştı. Okey oynamak için bir araya gelen bir grup dede 'baskı yapma, düzgün taş atmama' sebeplerinden kavgaya tutuştu. Kavga öyle bir büyüdü ki okey ıstakaları havada uçuştu. Dedeler hafif yaralandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Milas'ta kıraathanede okey oynanırken tansiyon bir anda tavan yaptı. Dedelerin sakin başlayan kavgasına ıstakalar dahil olunca şiddetin dozu da arttı.

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Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

OYUNU BİTİREMEDİĞİ İÇİN GERİLDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

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'ISTAKA' SAVAŞLARI

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.

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Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kıraathane okey
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