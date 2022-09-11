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  4. Öfkeli genç mahallede korkuya yol açtı! 'Pencereden lav fışkırdı'

Öfkeli genç mahallede korkuya yol açtı! 'Pencereden lav fışkırdı'

11.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde babaannesine kızan genç daireyi yaktı. Dairede çıkan iki yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayı anlatan mahalle sakini Ömer Tek, “Bugün saat 3 civarlarında patlama oldu. Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı" dedi.

Öfkeli genç mahallede korkuya yol açtı! 'Pencereden lav fışkırdı'

Olay, Kocaeli Körfez'de meydana geldi. İddiaya göre babaannesine kızan genç evi ateşe verdi. Evde çıkan iki yangında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Vatandaşlar evden ilk başta patlama sesi duyduklarını belirtirken mahalle sakini Ömer Tek "Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı" diye konuştu.

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EVİ YAKTI

Yangın, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, babaannesine öfkelenen genç saat 15.00 civarlarında babaannesinin ikamet ettiği evi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü. Yangının kontrol altına alındığı dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebep dolayısıyla tekrardan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında da dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

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"PENCEREDEN LAV FIŞKIRDI"

Olayı anlatan mahalle sakini Ömer Tek, “Bugün saat 3 civarlarında patlama oldu. Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı. İtfaiye geldi yangına müdahale etti söndürdü. Fakat bu saatlerde bir daha yangın çıktı. Görgü tanıklarına göre ev sahibinin torunları yaktı diyorlar ama net bir bilgi yok. Bu saate alev aldı tekrardan itfaiye geldi söndürdü. Patlama evin çerçevesini 5-6 metre fırlattı. Mahalleli korktu. O anda evde kimse yoktu, yaşlı teyzemiz Allah'tan evde değildi kızına gitmişti” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli
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