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Oğlu 9 yıl önce ölen anne: Oğlum rüyama giriyor, "anne benim katilimi bulun" diyor

26.04.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 9 yıl önce 3 arkadaşıyla gittiği domuz avında ölen gencin annesi "Oğlum rüyama giriyor, yanıma geliyor, anne benim katilimi bulun diyor" diyerek oğlunun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.

Oğlu 9 yıl önce ölen anne: Oğlum rüyama giriyor, "anne benim katilimi bulun" diyor

2012 yılı Haziran ayında, olay tarihinde 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Tahsin Karaüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 9 yıla rağmen Tahsin Karaüce’nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenemedi.

"OĞLUMUN KATİLİ NE ZAMAN BULUNACAK?"

Faili meçhul kalan olayın ardından ölen gencin babası Durdu Karaüce ve annesi Safinaz Karaüce olayın aydınlatılması için mahkemeye müracaat etti.

Son zamanlarda oğlu Tahsin Karaüce’yi sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen anne Safinaz Karaüce “Oğlum rüyama giriyor, yanıma geliyor, anne benim katilimi bulun diyor. Katilim neden bulunamadı diyor. Oğlum 3 arkadaşıyla birlikte domuz avına gitmişti orada öldü. Oğlumun katili ne zaman bulunacak. Ben yetkililerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla beraber ava gidenlerin olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındığını ancak bir gün sonra ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını belirterek, “24 Haziran 2012 yılında oğlumla beraber 4 kişi ava gidiyor. Oğlum vurularak orada öldürülüyor. Sonra olay yerinden kaçıyorlar. Oğlum orada ölmüş ama hastaneye kaldırılıyor. Oğlumun katili 9 yıldır bulunamadı ve aramızda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben bu kişinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Osmaniye
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