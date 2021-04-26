Oğlu 9 yıl önce ölen anne: Oğlum rüyama giriyor, "anne benim katilimi bulun" diyor

2012 yılı Haziran ayında, olay tarihinde 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Tahsin Karaüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 9 yıla rağmen Tahsin Karaüce’nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenemedi.

"OĞLUMUN KATİLİ NE ZAMAN BULUNACAK?"

Faili meçhul kalan olayın ardından ölen gencin babası Durdu Karaüce ve annesi Safinaz Karaüce olayın aydınlatılması için mahkemeye müracaat etti.

Son zamanlarda oğlu Tahsin Karaüce’yi sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen anne Safinaz Karaüce “Oğlum rüyama giriyor, yanıma geliyor, anne benim katilimi bulun diyor. Katilim neden bulunamadı diyor. Oğlum 3 arkadaşıyla birlikte domuz avına gitmişti orada öldü. Oğlumun katili ne zaman bulunacak. Ben yetkililerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.