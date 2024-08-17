HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğlu, babasını şikayet etti! Ekipler bile inanamadı: Birinci dünya savaşından kalma top mermisi bulundu

Oğlu, babasını şikayet etti! Ekipler bile inanamadı: Birinci dünya savaşından kalma top mermisi bulundu

17.08.2024 09:28
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kapadokya'da akılalmaz olay! Reklam çekimleri için peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Kapadokya'da akılalmaz olay! Reklam çekimleri için peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

İçerik devam ediyor
17.08.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir kişi babasını şikayet ederek evde top mermisi bulundurduğunu ihbar etti. Eve gelen bomba imha ekipleri dikkatlice mermiyi muhafaza altına aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

GVKaLEgWsAAajb7

OĞLU BABASINI ŞİKAYET ETTİ

İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

b3

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı.

b2

A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa mermi Birinci Dünya Savaşı
En Çok Okunan Haberler
Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı

'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı

Karşılaşmanın önüne geçen karar! G.Saray maçın bitmesini bile beklemedi...

Karşılaşmanın önüne geçen karar! G.Saray maçın bitmesini bile beklemedi...

İzmir yangın kabusunu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Bakan Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladı

İzmir yangın kabusunu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Bakan Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladı

İzmir alev alev yanarken yapılan paylaşımlar pes dedirtti!

İzmir alev alev yanarken yapılan paylaşımlar pes dedirtti!

Ülkeyi karıştıran olay! Doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü! İş bırakıyorlar

Ülkeyi karıştıran olay! Doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü! İş bırakıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.