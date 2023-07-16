Oğlu vahşice öldürülen köşe yazarı Mustafa Kasadar'dan 'idam' çıkışı! "Cani tutuklandı ama neye yarar?"

Kasadar ailesinin eski çalışanı, 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı kaçırdıktan sonra boğarak öldürmüş, cansız bedenini parçalara ayırarak derin dondurucuya koymuştu. Daha sonra ise Kasadar ailesine telefon açıp 40 bin dolar fidye istemişti. Güvenlik ekiplerinin devreye girmesiyle katil yakalanarak tutuklandı ancak baba Kasadar katilin idamını istedi.

"OĞLUMUN KATİLİ BÖYLE BİRİ"

Milli Gazete'de köşe yazarı olan Mustafa Kasadar, oğlunun cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allah'a teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi, teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır.

Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık."

"BAŞKA HİÇBİR CEZA YÜREĞİMİ FERAHLATMAZ"

Baba Kasadar, oğlunun katiliyle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Oğlunun katilinin idamını isteyen Kasadar "Oğlumu öldürüp parçalara ayıran cani tutuklandı. Ama neye yarar?Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazladıracak Bu bir zulümdür. Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz" ifadelerine yer verdi.



