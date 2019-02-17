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"Oğlumun şehit olduğu geceyi unutamıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın ailesinin acısı dinmiyor - Baba Mustafa Günak: - "Allah bu hainlere böyle eylemleri yapma fırsatı vermesin. Türk ordusu, oğlumun kanını yerde bırakmadı" - "O geceyi ve yaşadıklarımı unutamıyorum. Oğlumun tüm yaşadıkları sürekli gözümün önüne geliyor" - Anne Mukkaddes Günak: - "Oğlum cennetlik, teröristler kendilerini düşünsün"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'deki terör saldırısında, lojmandaki yavru kediyi doyurmak için evden çıktığı sırada şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın ailesinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Ahmet Oktay'ın babası Mustafa (38) ve annesi Mukkaddes Günak'ın (28) yüreklerindeki evlat acısı dinmiyor.

Yaşananları unutabilmek için ilçedeki evlerini bırakarak Şanlıurfa merkezde yaşamaya başlayan Günak ailesi, birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalışıyor.

Baba Mustafa Günak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen o gece yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.

Olayın gerçekleştiği akşam eve geldiğinde kapıya koşan Ahmet Oktay ve kardeşlerine marketten getirdiği muzları verdiğini anlatan Günak, oğlunun yemeğini yedikten sonra bekçinin yanındaki kediye süt vermek için evden çıktığını belirtti.

Bir süre sonra ise patlama sesi duyup korktuklarını ifade eden Günak, dışarı çıkınca oğlunun şehit olduğunu gördüğünü dile getirdi.

"Aradan 2 yıl geçmesine rağmen oğluma özlemim azalmadı ancak cennette olduğunu bilmek bizi sevindiriyor." ifadesini kullanan Günak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın terörü bitireceğine gönülden inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendisine destek veriyoruz. Çünkü bu tür acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. O gece yaşadığım acıyı Rabb'im kimseye yaşatmasın. O geceyi ve yaşadıklarımı hiç unutamıyorum, kafamdan hiç çıkmıyor. Oğlumu bir saniye bile unutamıyorum. Onun tüm yaşadıkları sürekli gözümün önüne geliyor."

Olaydan sonra evlerinin kullanılmaz hale geldiğini ve Şanlıurfa'ya taşındıklarını anlatan Günak, "Ahmet Oktay küçüklüğünden beri asker ve polisleri çok severdi. Büyüyünce polis veya asker olmak istediğini söylerdi. Kendisini adliyeye götürürdüm, polisler, savcılar ve hakimler kendisini hem tanır hem de severdi." dedi.

Günak, "Allah bu hainlere böyle eylemleri yapma fırsatı vermesin. Türk ordusu, oğlumun kanını yerde bırakmadı ve teröristler öldürüldü. Öldürmeye de devam ediyorlar." diye konuştu.

- "Oğlumun şehit olmasından gurur duyuyorum"

Anne Mukkaddes Günak ise o gece yaşadığı acıyı tarif edemediğini vurguladı.

Oğlunun olayın yaşandığı gün "sanki öleceğini bilerek banyo yaptığını, hazırlandığını" belirten Günak, şunları söyledi:

"Kediye süt vermek için evden çıkmak istediğinde, hava soğuk olduğu için 'gitme' dedim. Gitmekte ısrarlı olduğunu görünce izin verdim. Patlamayı duyunca hemen kapıyı açıp çıktım. O manzarayı görünce çok kötü oldum. Oktay nerede bilmiyordum. Seslendim, aradım ama bulamadım. Yanından geçtiğim halde görememişim. Allah, onun o halini bana göstermedi. Eşim oğlumun cenazesini görmüş ama benim görmemi istememiş. Polisler bana 'oğlumun hastaneye götürüldüğünü ve durumunun iyi olduğunu' söyledi. O zaman binadan ayrıldım yoksa oğlumu bulana kadar çıkmayacaktım. Sabaha doğru artık bana oğlumun şehit olduğunu söylemek zorunda kaldılar. O an çok kötü oldum. Önceleri inanmadım ama bayrağa sarılı tabutunu görünce artık şehit olduğuna inandım."

Oğlunun şehit olmasından gurur duyduğunu anlatan Günak, "Şehit annesi oldum, bununla da gurur duyuyorum. Yerinin iyi olduğunu, peygamberimizin yanında olduğunu biliyorum. Eskiden 'Şehit anneleri bu acıya nasıl dayanıyor?' diye düşünüyordum. Ancak şehit annesi olunca Allah'ın bize dayanma gücü verdiğini anladım." dedi.

Tüm şehit yakılarına sabır dileyen Günak, "Terörü lanetliyorum, oğlum onların yüzünden şehit oldu. İnsanın vicdanı olmayınca Allah'ı da kitabı da bilmez. Sürekli onlara lanet yağdırıyorum. Oğlum cennetlik, teröristler kendilerini düşünsün." ifadelerini kullandı.

- Yeni doğan kızına, oğlunun istediği ismi verdi

Oğlu şehit olduktan sonra bir kızının dünyaya geldiğini belirten Günak, "Bana 'Kız kardeşim olursa adını Efsa koyalım' derdi. Kızımın adını 'Efsa' koyarak oğlumun dileğini yerine getirdim. Diğer iki oğlum ve kızımla teselli oluyorum. Tüm yetkililer bize her zaman destek oldu, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Savcılar Sitesi yakınlarındaki binada oturan vatandaşlardan Ahmet Varlı ise terör saldırısında 2 yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Olay günü yaşanan patlamadan çocuklarının korkarak ağlamaya başladığını belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Patlama sırasında evdeki tüm camlar kırıldı. Bir cam da oğlumun başına düştü. Çok şükür çocuğum olayı hafif yarayla atlattı. Olayın ardından 2 yıl geçmesine rağmen aklımızdan çıkmıyor. Onlarca insan, olaydan hafif yaralı kurtuldu. Bu gibi saldırılardan dolayı çok üzülüyoruz. Bizler Türk, Kürt ve Araplar olarak kardeşiz, hep beraber yaşamak istiyoruz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız."

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

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Ahmet Oktay Günak Baba Mustafa Günak Şanlıurfa terör saldırısı Viranşehir

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