"Oğlumun şehit olduğu geceyi unutamıyorum"

Bir süre sonra ise patlama sesi duyup korktuklarını ifade eden Günak, dışarı çıkınca oğlunun şehit olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Baba Mustafa Günak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen o gece yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Ahmet Oktay'ın babası Mustafa (38) ve annesi Mukkaddes Günak'ın (28) yüreklerindeki evlat acısı dinmiyor.

"Aradan 2 yıl geçmesine rağmen oğluma özlemim azalmadı ancak cennette olduğunu bilmek bizi sevindiriyor." ifadesini kullanan Günak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın terörü bitireceğine gönülden inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendisine destek veriyoruz. Çünkü bu tür acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. O gece yaşadığım acıyı Rabb'im kimseye yaşatmasın. O geceyi ve yaşadıklarımı hiç unutamıyorum, kafamdan hiç çıkmıyor. Oğlumu bir saniye bile unutamıyorum. Onun tüm yaşadıkları sürekli gözümün önüne geliyor."

Olaydan sonra evlerinin kullanılmaz hale geldiğini ve Şanlıurfa'ya taşındıklarını anlatan Günak, "Ahmet Oktay küçüklüğünden beri asker ve polisleri çok severdi. Büyüyünce polis veya asker olmak istediğini söylerdi. Kendisini adliyeye götürürdüm, polisler, savcılar ve hakimler kendisini hem tanır hem de severdi." dedi.

Günak, "Allah bu hainlere böyle eylemleri yapma fırsatı vermesin. Türk ordusu, oğlumun kanını yerde bırakmadı ve teröristler öldürüldü. Öldürmeye de devam ediyorlar." diye konuştu.