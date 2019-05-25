HABER

"Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

İzmir'de, bisikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler, vefatının birinci yılında kazanın yaşandığı yerde düzenlenen etkinlikle anıldı - Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler: - "Bir yıldır acım hala devam ediyor, hayat benim için durmuş durumda. Onun yokluğuna alışamadım hala onunla beraber yaşıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de bir yıl önce bisikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eray Köseler için üyesi olduğu Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri tarafından kazanın yaşandığı yerde tören düzenlendi.

Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplanan çok sayıda bisikletli, üzerinde bisikletliyi fark et yazan tişörtler giyerek kazanın yaşandığı Narlıdere ilçesine kadar pedal çevirdi.

Sürüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı bisikletli zabıta ekibi de katıldı. Yol boyunca motosikletli trafik polisleri grubun güvenliğini sağladı. Saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri, kaza yerine yaptırılan anıta karanfil bıraktı.

Törene katılan 71 yaşındaki Sebahat Köseler, torunu adına yaptırılan anıta karanfil koyarken gözyaşlarına hakim olmadı.

- "Sürücüler bizi fark etsin üstümüzden değil yanımızdan geçsinler"

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara, yaptığı konuşmada Eray ile hayatını kaybetmeden çok kısa bir süre önce tanıştıklarını, kısa zamanda onu çok sevdiklerini söyledi.

Eray'ın genç yaşta, bisikletine doyamadan hayatını kaybettiğini belirten Kara, "Onun yapacak çok hayali vardı. Bu kazaların sona ermesini istiyoruz. İstiyoruz ki bisikletliler yollarda özgürce bisikletini sürebilsin. Sağ şeridin hakkımız olduğunu araç sürücüler öğrensin, bizi fark etsin ve üstümüzden değil yanımızdan geçsinler. Pedallarımızı çevirmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

- "Hayat benim için durmuş durumda"

Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler de AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayatını kaybettiği noktaya her geldiğinde tarif edilemez bir acı yaşadığını aktardı.

Bisiklet topluluğunun yaptıkları her etkinlikte oğlunu yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Köseler, "Bir yıldır acım hala devam ediyor, hayat benim için durmuş durumda. Onun yokluğuna alışamadım hala onunla beraber yaşıyoruz. İnsanların daha fazla bilinçli olduğunu ve bu olaya sahip çıktığını gördüm, bu da beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Köseler'in ailesi ve bisiklet kulübü üyeleri anıtın yanına dikilen çiçekleri suladı.

Anma programına aynı kazada yaralanan Köseler'in arkadaşı Remzi Batu Karabulut ve ailesi de katıldı.

- Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 24 Mayıs 2018 tarihinde hafif ticari aracın seyir halindeki iki bisikletliye ardından ağaca çarpması sonucu Eray Köseler yaşamını yitirmiş, Remzi Batu Karabulut ise yaralanmıştı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Dolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardımDolmuşta yere oturtulan Muhammed ve ailesine yardım
İzmir'de finali yapılan turnuvanın şampiyonu Güney Kore olduİzmir'de finali yapılan turnuvanın şampiyonu Güney Kore oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anıt anma töreni Bike İzmir Bisiklet Kulübü bisiklet karanfil Kaza saygı duruşu

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.