Oğlunu öldüren sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren babaya ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve maktulün annesi Sibel Dalgıç katıldı.

Avukat Özen, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatı, tahliye ve beraat talebinde bulunarak, "Baba oğlun ara ara tartışma yaşamaları doğaldır. Bu eylem, yaşanan tartışma sırasında meydana gelen bir kazadır. Olay sırasında bıçak müvekkilin elinde değil, maktulün elindedir. Eylem kasten bıçak vurma şeklinde değildir." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Özgizler, "Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim, zarar veremem. Soykan gitti, ben zaten bittim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "ruhsatsız bıçak taşıma" suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.