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Öğrenci ve veliler dikkat! Okullarda PCR testi başladı! (Hangi illerde uygulanacak?)

04.10.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda öğrencilere PCR testi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Önce pilot illerde uygulama yapılacak illerin isimleri gizli tutuluyordu ancak 10 ilin ismi belli oldu.

Öğrenci ve veliler dikkat! Okullarda PCR testi başladı! (Hangi illerde uygulanacak?)

Rastgele seçilen okullarda uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 il belirledi. İsimleri gizli tutulan bu 10 il belli oldu. Uygulamanın 81 ile yayılması bekleniyor.

OKULLARDA PCR TESTİ HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

NTV'de yer alan habere göre PCR testi için pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.

Öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan değil sadece boğazdan sürüntü alınacak.

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81 İLE DE YAYILACAK

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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