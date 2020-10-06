Öğrencilerde doğru beslenme ve önemi

Diyetisyen Mehtap Yakut özellikle öğrenciler üzerinde beslenmenin etkisine dair bilgiler aktarırken, tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi. Öğün ve özellikle de kahvaltı atlanmamalı En sık yapılan hatalardan birisi öğün atlamak. Özellikle de kahvaltıları. Günün ilk öğünü olan kahvaltının atlanması diğer öğünlere göre daha fazladır. Buna karşın yapılan araştırmalar, kahvaltının özellikle büyüme dönemindeki çocuklar ile gençlerin günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerine katkısı yanında, okul başarısı üzerine de olumlu etkisi olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada kahvaltı yapma alışkanlığının öğrencilerin akademik başarısına etkisini belirlemek amacıyla Kayseri Erciyes Üniversitesi 3. sınıf öğrencilerine yapılan anket de fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Araştırmada yaş ortalaması 21.8 olan 369 öğrencinin %42'si her gün düzenli kahvaltı yaparken, %58'i yapmamaktadır. Kahvaltı yapan öğrencilerin akademik başarısı iyi, kahvaltı yapmayan öğrencilerin ortadır. Kahvaltı yapan öğrencilerin %10,3'ü, kahvaltı yapmayan öğrencilerin ise %16,3'ü okulda başarısızdır. Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin düzenli kahvaltı yapmadığını, kahvaltının günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerine katkısının önerilenin altında olduğunu ve kahvaltı yapmanın akademik başarıyı daha yükselttiğini göstermekledir. Bu yüzden öğrencilere çocukluktan başlayarak düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılması yeterli ve dengeli beslenmelerine önemli katkı sağlayacaktır.

Öğrencilerin favorisi olan fast food bırakılmalı Hazırlanması ve tüketilmesinin kolay olmasının yanında ekonomik olması da öğrenciler için fast food türü beslenmeyi cazip kılıyor. Ancak fast food, beslenme açısından her zaman belirli miktarın altında tüketilmesi önerilen ve zararlı sayılan sodyum, basit şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük besinlerdir. Bunun yanında özellikle koronavirüs dönemiyle beraber de daha da dikkat edilmesi gereken diğer konu da dışarıdan söylenen yiyeceklerin ne kadar sağlıklı olduğudur… Bunlar göz önüne alındığında dışarıda yemektense öğrencilerin evlerinde yemeklerini kendilerinin hazırlaması çok değerli. Çünkü bu tip ya da yetersiz beslenme yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve daha sık hastalanmak olarak gösterebildiği için öğrencilerin akademik başarılarını yakından etkileyebilmektedir. Bunun yanında sağlıksız ve dengesiz beslenme sonucunda hayat boyu devam edecek diyabet ve kalp hastalıkları da sindirim rahatsızlıkları ile beraber tabloya eklenebiliyor. Peki nasıl beslenmeli?