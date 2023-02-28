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Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? Gözler MEB'e çevrildi...

28.02.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atama bekleyen binlerce öğretmenin gözleri MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Şubat ayının sonlarına gelinmesiyle atamaların ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? Gözler MEB'e çevrildi...

Öğretmenler atama takvimlerini ve sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? Öğretmen atama kılavuzu yayımlandı. Kılavuz içerisinde, OHAL bölgesindeki öğretmenlere yer değiştirme hakkı başvuru tarihleri, tayin tarihleri ve başvuru şartları yer aldı. İşte ayrıntılar...

Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? Gözler MEB'e çevrildi...

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. MEB tarafından yapılacak duyuru bekleniyor.

DEPREM NEDENİYLE ATAMA

MEB deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanıdı. Senede iki defa yapılan mazeret tayini hakkı bu sene deprem nedeniyle 3'e yükseltildi.

Açıklamaya göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsayacak.

Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman alınacak? Gözler MEB'e çevrildi...

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenlerle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 24 Şubat 2023'te başlayacak ve 10 Mart 2023 saat 16.00'da sona erecek. Başvuruların onay/ret işlemleri 13 Mart'ta son bulacak. Atama sonuçları 15 Mart 2023'te açıklanacak.


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