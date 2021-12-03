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Öğretmen Meslek Kanunu nedir? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

03.12.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Meslek Kanunu bütün öğretmenleri ve öğretmen olacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte Öğretmen Meslek Kanunu son durum...

Öğretmen Meslek Kanunu nedir? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Öğretmen Meslek Kanunu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki Öğretmen Meslek Kanunu nedir? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

Öğretmen Meslek Kanunu nedir? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR VE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlerin beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.

Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"

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