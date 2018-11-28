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"Öğretmeni darbeden başkan yardımcısına" tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:17 | Son Güncelleme

Öğretmenler Günü'nde düzenlenen baloda Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçer tarafından darbedilen öğretmen, 50 bin liralık tazminat davası açtı

İZMİR (AA) - İzmir'de görev yapan öğretmen Barış Düdü, 2015 yılındaki Öğretmenler Günü dolayısıyla Gaziemir Belediyesince düzenlenen baloda kendisini darbettiği gerekçesiyle Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer hakkında 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Düdü, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin Tunçer hakkında "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından verdiği 1 yıl 2 ay ve 3 bin liralık adli para cezası kararının kesinleşmesinin ardından bu kez de Mehmet Tunçer'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Barış Düdü'nün avukatı Uğur Erdoğan, davanın İzmir 12'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüleceğini belirterek, "Tazminat davamız, davalının haksız fiilinden kaynaklanmaktadır. Zaten davalı Tunçer, eyleminden İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesince cezalandırılmıştır. Müvekkilim Barış Düdü'ye karşı Öğretmenler Günü'nde bu saldırının yapılması olayın vahametini artırmıştır." ifadelerini kullandı.

- Olay

Gaziemir Belediyesinin, 2015 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği baloda öğretmenlere hitaben konuşma yapmak isteyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, öğretmenleri kendisini dinlemeleri yönünde uyarmış, bunun üzerine salonu terk etmek isteyen öğretmenlerden Barış Düdü, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer tarafından darbedilmişti.

Düdü, olaydan sonra rapor alarak belediye görevlisi hakkında şikayetçi olmuş, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda Tunçer, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Tunçer ayrıca, "Hakaret" suçundan 3 bin lira adli para cezasına mahkum edilmişti.

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dava Gaziemir Belediyesi öğretmen tazminat

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