Öğretmenler Günü fidan kampanyasına nasıl bağış yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyasına nasıl katılınır?

MEB tarafından düzenlenen kampanya ile 1 milyon 200 bin öğretmen için en az 1 fidanın toprakla buluşturulması amaçlanıyor. Dikilmiş olan her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak. Peki Öğretmenler Günü fidan kampanyasına nasıl bağış yapılır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı. MEB'den yapılmış olan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile düzenlenmiş olan kampanya için öğrenciler, istedikleri miktar kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Ayrıca kampanya kapsamında 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

