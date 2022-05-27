Öğretmenler Haziranda hangi günler idari izinli olacak? Öğretmenler 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programı için okula gidecek mi? Bakan Özer açıkladı!

Öğretmenlerin Haziran ayında hangi günler idari izinli olacağı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Söz konusu duyurunun ardından 'Öğretmenler Haziranda hangi günler idari izinli olacak?', 'Öğretmenler 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programı için okula gidecek mi?' soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Bakan Özer'in açıklaması ve konuya dair bilgiler haberimizde...

ÖĞRETMENLER HAZİRANDA HANGİ GÜNLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada 27-30 Haziran arasında idari izinli sayılacağını belirtti.

ÖĞRETMENLER 20-24 HAZİRAN ARASI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİN OKULA GİDECEK Mİ?

Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre; öğretmenler 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrimiçi gerçekleştirecek.

Öğretmenler, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacak.

