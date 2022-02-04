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Öğretmenlere 1310 TL'lik artış! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı, gözler öğretmenlerin özlük haklarındaki maddelere çevrildi

04.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlere 1310 TL'lik artışı da içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de kabul edildi. türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerin ilk kez müstakil bir meslek, kanununa kavuşurken, söz konusu düzenlemeyle birlikte eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamda eğitim öğretim tazminatlarında yaklaşık 1310 TL'lik bir artış olacağını duyurdu.

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı, gözler öğretmenlerin özlük haklarındaki maddelere çevrildi

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış yasalaştı. Merakla beklenen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek devreye girdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlerin özlük haklarında bir takım iyileştirmeler olacak. Bu iyileştirmelerin en başında ise eğitim öğretim tazminatı geliyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik öğretmenlerimizin özlük haklarında ciddi iyileştirmelerin olduğu yeni kanuna göre başöğretmenlere ödenecek tazminat yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarılırken, öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatlarında yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1.310 TL’lik) bir artış olacak. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarında yaşanan iyileştirmeler...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YASALAŞTI! İLK KEZ OLUYOR...

AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla gelen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Genel kurulu’nda kabul edildi. Yıllardan beri dile getirilen bir konu ilk kez yasalaşmış oldu. Teklifle, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenleniyor. Öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNDA HANGİ MADDELER VAR?

Aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday öğretmenler adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

ogretmen

Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen sınavcı için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacaklar. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacaklar.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.

ogreetmen

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor.

Öğretmenlere-1310-TL'lik-artış!-Öğretmenlik-Meslek-Kanunu-Teklifi-yasalaştı,-gözler-öğretmenlerin-özlük-haklarındaki-maddelere-çevrildi

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: 1310 TL'LİK ARTIŞ

mahmut ozer

Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bkanı Mahmut Özer, "Eğitim öğretim tazminatlarında da yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1.310 TL’lik) bir artış olacak. Başöğretmen unvanı ile de öğretmenlerimiz ilave bir derece alacaklar. Ayrıca, eğitim öğretim tazminatlarında da yüzde 120 oranında bir artış olacak (bugün itibarıyla yaklaşık 2.620 TL)." ifadelerine yer verdi.

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanı
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