Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu

Öğretmenler tarafından merakla bekleniyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı. İşte sonuçlarla ilgili detaylar...

ÖĞRETMENLERİN MAZERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak. (AA)

