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  4. Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den flaş EBA kararı

Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den flaş EBA kararı

13.11.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programı, 15-19 Kasım'da uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den flaş EBA kararı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler mesleki eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Mesleki Gelişim başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" içeriğinden ulaşabilecek.

Öğretmenler uzaktan eğitime internet erişimi olan herhangi bir yerden katılabilecek. Ancak talep etmeleri halinde Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının imkanlarını kullanarak da bu eğitimi tamamlayabilecek.

ÖĞRETMENLERİN EBA'YA GİRİŞİ FARKLI GÜNLERDE PLANLANDI

Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenlerin EBA'ya girişi, okul tür ve kademelerine göre farklı günlerde planlandı. Bu plana göre, 15 Kasım'da okul öncesi öğretmenleri, 16 Kasım'da ilkokul öğretmenleri, 17 Kasım'da ortaokullarda görev yapan öğretmenler, 18 Kasım'da liselerde görevli öğretmenler, 19 Kasım'da ise diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler EBA'ya girerek içeriklere ulaşabilecek.

Açıklamada ayrıca, mesleki çalışma eğitimi uzaktan eğitim faaliyeti tablosunda şu seminerlere yer verildi:

"FATİH Projesi-Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri, Bellek Teorisi ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri Semineri, Çevrim İçi İngilizce Öğretimine Giriş Semineri, Çevrim İçi Öğrenmede Ölçme-Değerlendirme Semineri, Çocuklar İçin Felsefe-P4C Farkındalık Eğitimi Semineri, Müze Eğitimi Semineri, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde İlk Okuma Yazma ve Matematik Öğretimi Becerilerinin Geliştirilmesi Uzaktan Eğitim Semineri, Öğrencilerin Biyo-ritimleri ile Uyumlu İngilizce Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Semineri, Proje Danışmanlığı Semineri, Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri, Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri, Türk İşaret Dili Uzaktan Eğitim Semineri-1, Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri, Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri, Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri, Kapsayıcı Eğitim Semineri."

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eba Milli Eğitim Bakanlığı
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