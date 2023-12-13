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Ogün Samast huzursuz! Hrant Dink'i öldürdüğünü unutamasa da unutturma peşinde: Artık bu isimle anılmak istiyor

13.12.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Bir kez daha yargılanma süreci başlayan, Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın ilginç bir talebi var: Unutulmak istiyor! Üstelik bu isteğini somut bir talebe de döktü, mahkemeye ad değişikliği için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Talebinin gerekçesini detaylandıran Samast'ın istediği anılmak istediği yeni isim de belli oldu.

Ogün Samast huzursuz! Hrant Dink'i öldürdüğünü unutamasa da unutturma peşinde: Artık bu isimle anılmak istiyor

Bundan 16 yıl önce AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i silahla vurup öldüren Ogün Samast (33) geçtiğimiz ay tahliye edilmişti. Samast şimdiyse 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçundan tutuksuz yargılanıyor. Bu sırada Samast'tan dikkat çeken bir 'unutturma' hamlesi geldi.

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YAZILI DİLEKÇE VERDİ: ADIM DEĞİŞSİN

Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

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OGÜN SAMAST'IN İSTEDİĞİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı detaylara göre ise adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini isteyen Samast gerekçesini şöyle açıkladı:

“Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.”

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MAHKEMEDE SÜREKLİ ARKASINA DÖNÜP BAKIYORDU

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre; İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için eşiyle geldiği Akçaabat Adliyesi çıkışında en son siyah şapka ve gözlükle görüntülenip, gazetecilerin sorunlarına yanıt vermeyen Samast, duruşmadaki kimlik sorgusunda; Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu, geliri bulunmadığını, bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını belirtmişti. Trabzon'daki mahkeme salonunda sürekli geri dönerek eşine bakmasıyla dikkat çeken Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink ogün samast
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