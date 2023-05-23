Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımını yayınladı! İşte gündem olan o sorular...

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bu pazar son kez sandığa gidecek. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışına sahne olacak sandık yarışında siyasiler son programlarına yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs öncesinde katılmadığı Babala TV'nin yayınına sosyal medyadaki yoğun istek üzerine katıldı.

YAYINLANMADAN GÜNDEM OLDU

Çekimleri pazar günü gerçekleştirilen program 7 saat sürdü. Oğuzhan Uğur tanıtım için 16 dakikalık bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların yer aldığı tanıtım kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Uğur, tanıtımı yayınlamadan önce sosyal medya hesabından, "M.A.M. Tarihinin en uzun tanıtım videosu 15. Bölüm için geliyor. 16.30da yayında. Tam 16 dakika. Sorulara ve tanıtıma bakıyorum da… Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu cesaretinden dolayı yürekten tebrik etmek lazım. Elbette dünya için normal, fakat bizim için büyük bir cesaret örneğidir yaptığı. Tanıtımda yalnızca sorular var bildiğiniz gibi, cevaplar için ana bölümü yani Çarşambayı bekleyiniz." mesajını paylaştı.

TANITIMDA NELER YER ALDI?

Dikkat çeken videoda Kılıçdaroğlu'na muhalif olan gençlerin soruları kısa sürede ses getirdi. 16 dakikalık videoda yer alan bazı sorular şu şekilde;

Öncelikle ben bu seçimde değişim istiyordum. Ben bazı şeyler değişsin istiyorum, ancak ekranlarda yine çok uzun gördüğüm sizi görüyorum? Neden aday oldunuz?

Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız, sözlerinizi Trabzon'da da tekrarlayabilir misiniz?

İki yılda 5 milyon mülteciyi göndereceğiz diyorsunuz? Oranın yönetimiyle bu konuda anlaştınız mı?

Evleri ücretsiz vereceğiz dediniz? AK Parti çadır kente kadar geldi. Siz neden sahalara inmediniz?

M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de #babalatv #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/TnNyOGRLNp — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 23, 2023



