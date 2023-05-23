HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımını yayınladı! İşte gündem olan o sorular...

Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımını yayınladı! İşte gündem olan o sorular...

23.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerin yoğun programı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konusu Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerin sorularını yanıtlamak için katıldığı Babala TV yayını olmuştu. Programın sunucusu Oğuzhan Uğur çekimi 7 saat süren yayının 16 dakikalık tanıtımını yayınladı. Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımını yayınladı! İşte gündem olan o sorular...

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bu pazar son kez sandığa gidecek. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışına sahne olacak sandık yarışında siyasiler son programlarına yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs öncesinde katılmadığı Babala TV'nin yayınına sosyal medyadaki yoğun istek üzerine katıldı.

iç1

YAYINLANMADAN GÜNDEM OLDU

Çekimleri pazar günü gerçekleştirilen program 7 saat sürdü. Oğuzhan Uğur tanıtım için 16 dakikalık bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların yer aldığı tanıtım kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Uğur, tanıtımı yayınlamadan önce sosyal medya hesabından, "M.A.M. Tarihinin en uzun tanıtım videosu 15. Bölüm için geliyor. 16.30da yayında. Tam 16 dakika. Sorulara ve tanıtıma bakıyorum da… Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu cesaretinden dolayı yürekten tebrik etmek lazım. Elbette dünya için normal, fakat bizim için büyük bir cesaret örneğidir yaptığı. Tanıtımda yalnızca sorular var bildiğiniz gibi, cevaplar için ana bölümü yani Çarşambayı bekleyiniz." mesajını paylaştı.

kk3

TANITIMDA NELER YER ALDI?

Dikkat çeken videoda Kılıçdaroğlu'na muhalif olan gençlerin soruları kısa sürede ses getirdi. 16 dakikalık videoda yer alan bazı sorular şu şekilde;

  • Öncelikle ben bu seçimde değişim istiyordum. Ben bazı şeyler değişsin istiyorum, ancak ekranlarda yine çok uzun gördüğüm sizi görüyorum? Neden aday oldunuz?

  • Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız, sözlerinizi Trabzon'da da tekrarlayabilir misiniz?

  • İki yılda 5 milyon mülteciyi göndereceğiz diyorsunuz? Oranın yönetimiyle bu konuda anlaştınız mı?

  • Evleri ücretsiz vereceğiz dediniz? AK Parti çadır kente kadar geldi. Siz neden sahalara inmediniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarSon dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu
29 Mayıs Pazartesi okullar tatil!29 Mayıs Pazartesi okullar tatil!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur

En Çok Okunan Haberler

Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."

'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."

Ümit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildi

Ümit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildi

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

İlginizi Çekebilir

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.