HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Öksürüğü şıp diye kesiyor! Gece yatmadan önce başucunuza koyun

Öksürüğü şıp diye kesiyor! Gece yatmadan önce başucunuza koyun

01.12.2023 09:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük, insanları rahatsız eden ve günlük yaşantılarını etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Pek çok insan, öksürük kesici ilaçlar veya doğal yöntemler arayışında. Özellikle de gece uykuya dalarken rahatlamak için çözümler aranıyor. Ancak, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken yeni bir öneri var: Öksürüğü şıp diye kesen bir yöntem! Gece yatmadan önce başucunuza koyacağınız bu tarif öksürüğü anında durdurduğu iddia ediliyor.

Öksürüğü şıp diye kesiyor! Gece yatmadan önce başucunuza koyun

Öksürük, bazen baş edilmesi zor bir rahatsızlıktır, özellikle de uykuya dalarken ortaya çıkabilir ve dinlenmeyi engelleyebilir. Pek çok yöntem öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir; ancak, son dönemde duyulan bir öneri, öksürüğü hızla kesen doğal bir çözüm sunuyor. Gece yatmadan önce başucunuza koyacağınız tu tarifin öksürüğü anında durdurduğu iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte öksürüğe son vermenin yöntemi...

2 MALZEME İLE ÖKSÜRÜĞE SON

MALZEMELER:
1 adet limon
2 yemek kaşığı kaya tuzu

limon

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

1 limonu uzunlamasına dörde bölün tam kopmayacak derecede kesin alt da pay kalsın. Daha sonra dilimlediğiniz limonun tam ortasına 2 yemek kaşığı kaya tuzu dökün. Hazırladığınız bu karışımı gece yatmadan önce baş ucunuza koyun
sabaha kadar beklesin öksürüğünüz geçecektir.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 3 kaplan tarafından öldürüldüKorkunç olay! 3 kaplan tarafından öldürüldü
Yoğun bakımdaki kanser hastasına iğrenç cinsel saldırıda yeni gelişmeYoğun bakımdaki kanser hastasına iğrenç cinsel saldırıda yeni gelişme
Az daha canından oluyordu! İşte o anlarAz daha canından oluyordu! İşte o anlar
Anahtar Kelimeler:
limon öksürük kaya tuzu
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.