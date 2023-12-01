Öksürüğü şıp diye kesiyor! Gece yatmadan önce başucunuza koyun

Öksürük, bazen baş edilmesi zor bir rahatsızlıktır, özellikle de uykuya dalarken ortaya çıkabilir ve dinlenmeyi engelleyebilir. Pek çok yöntem öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir; ancak, son dönemde duyulan bir öneri, öksürüğü hızla kesen doğal bir çözüm sunuyor. Gece yatmadan önce başucunuza koyacağınız tu tarifin öksürüğü anında durdurduğu iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte öksürüğe son vermenin yöntemi...

2 MALZEME İLE ÖKSÜRÜĞE SON

MALZEMELER:

1 adet limon

2 yemek kaşığı kaya tuzu

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

1 limonu uzunlamasına dörde bölün tam kopmayacak derecede kesin alt da pay kalsın. Daha sonra dilimlediğiniz limonun tam ortasına 2 yemek kaşığı kaya tuzu dökün. Hazırladığınız bu karışımı gece yatmadan önce baş ucunuza koyun

sabaha kadar beklesin öksürüğünüz geçecektir.







