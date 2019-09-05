"Okul fobisine acil psikiyatrik müdahale şart"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Hocaoğlu, çocuklardaki okul fobisinin altında pek çok psikiyatrik neden olabileceğini ve bu soruna acil müdahalenin şart olduğunu bildirdi.

Hocaoğlu, yazılı açıklamasında, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı bugünlerde okul fobisi olan çocuklar hakkında ailelere tavsiyelerde bulunurken, okul reddinin altındaki psikiyatrik sorunlara değindi.

Okul reddinin en çok ilkokul birinci sınıfta yaşandığını aktaran Sevgi Hocaoğlu, "Aileler öncelikle çocuklarının okula hazır olup olmadıklarını değerlendirmek üzere bir uzmana başvurması gerekiyor. Okula alışma süreci her çocuk için farklı düzeyde ve şekilde olabilir. Çocuğun okul öncesi eğitim alması, anneyle olan bağı, aile içindeki huzursuzluklar, endişe düzeyi, anne babanın öğretmenin ve arkadaşlarının çocuğa yaklaşımı gibi birçok faktör bu süreci etkiler." ifadelerini kullandı.

- "Fizyolojik belirtilere dikkat"

Okul fobisinin sosyoekonomik düzeye bağlı olmaksızın, toplumun yüzde 1’inde erkek ve kızlarda eşit oranda görüldüğü bilgisini paylaşan Hocaoğlu, sorunun temelinde pek çok psikiyatrik nedenin yatabileceğini dile getirdi.