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Okul müdüründen yardımcısına cinsel saldırı! 'Odayı boş bırakma, ondan korkuyorum'

26.01.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ilkokulda müdürü A.Y. (53) hakkında, yardımcısı E.B.'ye (35) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen okul çalışanı M.N., “E.B. sürekli 'Müdürün odasına gitmek istemiyorum. Benimle sen de gel, eğer gelemezsen çay, kahve getir. Odayı sakın boş bırakma, ondan korkuyorum' derdi” diye konuştu. Sanık A.Y. ise, "Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum, çok üzgünüm" dedi. İşte olayın detayları...

Okul müdüründen yardımcısına cinsel saldırı! 'Odayı boş bırakma, ondan korkuyorum'

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B., okul müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada A.Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı E.B.’ye yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.’yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

'MÜDÜRÜN ODASINA GİTMEK İSTEMİYORUM DERDİ'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü A.Y., okul müdür yardımcısı E.B., taraf avukatları, tanık ve mahkeme heyeti katıldı.

Okulda çalışan M.N., o dönem A.Y.'nin okul müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "E.B. de müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. E.B, bana sürekli 'Müdürün odasına gitmek istemiyorum. Benimle sen de gel, eğer gelemezsen çay, kahve getir. Odayı sakın boş bırakma, ondan korkuyorum' derdi. Bir keresinde de E.B., A.Y.'nin kendisinden hoşlandığını ve sürekli evine oturmaya gelmek istediğini, ancak kendisinin bunu istemediğini belirtmişti. E.B.'nin odası kilitli olurdu ama neden kilitlediğini bilmiyorum" dedi.

'BUNUN EZİKLİĞİNİ YAŞIYORUM'

Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.Y.'ye konuşması için söz hakkı verdi.

A.Y., E.B.'nin kapısını kilitlemesinin iki nedeni olduğunu söyleyerek, "Birincisi E.B. çok sigara içerdi, bu nedenle kapısını kilitlerdi. İkincisi de o dönem müdürlük sınavına hazırlandığı için rahat rahat ders çalışmasını sağladım, 'Bol bol çalış' derdim. Sınava hazırlanırken çok destek oldum, zaten sonra da sınavı kazandı" diye konuştu.

Ayrıca şu an müdürlük yapmadığını belirten sanık, "Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum, çok üzgünüm" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık A.Y. hakkında uygulanan imza atma yönündeki adli kontrol tedbirini kaldırıp, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 6 Nisan'a ertelendi.

(DHA)

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