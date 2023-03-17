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Okula dadanan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

17.03.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir okula girip klima dış ünitesi ve 25 metre internet kablosu çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okula dadanan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart günü Torbalı ilçesinde bulunan Yeniköy Ortaokulu’nda 2 adet klima diş ünitesi ve 25 metre internet kablosu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerlerinde ve çevresinde parmak izi, kamera kaydı incelemesi ve tanık ifadeleri alarak araştırma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu olayın faillerinin T.U., G.K. ve G.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler bulundukları adreslerde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Hırsız İzmir okul

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