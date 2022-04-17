OKULA DÖNÜŞ BAŞLADI! Maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske yasağı var mı?

Maske yasağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, maske yasağının ne zaman kalkacağı, okulların açılmasına da az bir süre kala, okullarda da maske yasağının kalkıp kalkmayacağına dair sorular sorulmaya yeniden başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde dışarıda maske kullanımına ilişkin önemli bir ipucu verdi. İşte maske yasağına dair vatandaşların merak ettiği soruların ayrıntılı cevabı...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Koca, açıklamasında "Salgının ağır yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi koşullarda alması için gayret gösteriyoruz. Sakarya da bizim için sağlık konusunda önemli bir şehrimiz. Şuan 1776 yataklı hastanelerimiz olmak üzere 9 yatırımımız devam ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Sakarya'da toplam yatak sayısını 900'lerden 2 binlere çıkardık." dedi.

Salgın etkisinin azalmaya başladığını belirten Bakan, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım olan illerimiz olmaya başladı. Şuan 19 ilimizde yoğun bakımdaki hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun arttığını görüyoruz. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz diye konuşmam olmuştu. O dönemde de ilim insanları arkadaşlarımız olmak üzere endişeyle yaklaştılar. Yine tekrar ediyorum 'En kötü günlerimiz geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Son olarak haftaya önemli kararların alınacağını söyleyen Koca, şöyle devam etti: "Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere."

OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sabah'ın haberine göre, önümüzdeki hafta çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor.

