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Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

09.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul çağında olan çocuğunuzun, sağlıklı ve düzenli beslenmesi büyük önem taşır. Her ebeveyn çocuğunun sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimi için iyi beslenmesini ister. Özellikle okula yeni başlayacak olan minikler, okul malzemelerine ayrı bir ilgi duyarlar. Çocuğunuzun sizden ayrı kaldığı saatlerde beslenmelerini daha keyifli hâle getirecek birbirinden güzel beslenme çantalarını bir araya getirdik. Eğer siz de kaliteli ve kullanışlı bir beslenme çantası arıyorsanız listemize göz atın!

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Kendi hazırladığınız sağlıklı besinlerle çocuğunuzu zararlı yiyeceklerden korumak istiyorsunuz, değil mi? Bu konuda oldukça haklısınız. Bunun için çocuğunuzun yanında rahatlıkla taşıyabileceği bir beslenme çantasına ihtiyacınız var. Çocuğunuzun zevkine hitap edecek, kullanışlı bir beslenme çantası ile onun ilgisini çekebilir, sağlıklı ve dengeli beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. İşte karşınızda en iyi modeller!

1. Termos özellikli ve şık: Yaygan Coral High Kids Mor Damalı Thermo Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

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Modeli ve renkleriyle özellikle kız çocuklarının ilgisini çekecek Yaygan Coral High Kids Mor Damalı Thermo Beslenme Çantası, şık bir görünüme sahip. İç tarafı tamamen termal malzeme ile kaplı olan ürün, çocuğunuzun sıcak ve soğuk besinlerini bir süre aynı ısıda muhafaza eder. Hem elde hem omuzda taşınabilen beslenme çantası, ayarlanabilir askıları ile kullanım kolaylığı sağlar. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen, çocuğunuzun severek kullanacağı kaliteli çantayı güvenle temin edebilirsiniz. Uygun boyutu ve kullanışlı yapısıyla çocuğunuzun rahatlıkla taşıyacağı ürünü incelemeden geçmeyin deriz.

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2. Dörtlü set hâlinde temin edebileceğiniz: ÇEÇEN AVM DEFCİN Bella 4'lü Erkek Çocuk Beslenme Okul Seti

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Dörtlü set hâlinde temin edebileceğiniz ÇEÇEN AVM DEFCİN Bella 4'lü Erkek Çocuk Beslenme Okul Seti, pratik kullanımıyla hem çocuğunuza hem size fayda sağlar. Bir adet beslenme kutusu, bir adet suluk ve iki adet beslenme örtüsünden oluşan beslenme çantası seti, çocuğunuzun tüm ihtiyacını karşılar. Sağlıklı malzemelerden üretilen ürün, gıda temasına uygun ve BPA içermez. İki bağımsız bölümden oluşan beslenme çantasını dilerseniz tek bölüm olarak da kullanabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri bulunan beslenme çantası için dilediğiniz rengi özel olarak belirtebilir, çocuğunuzun zevkine uygun bir seçim yapabilirsiniz.

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3. Eğlenceli tasarımıyla kız çocuklarının çok seveceği: Yaygan Kral Şakir Canan Parti Kız Çocuk Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

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Şirin görünümüyle, kız çocuklarının kalbini fethedecek Yaygan Kral Şakir Canan Parti Kız Çocuk Beslenme Çantası, çocuğunuzun favorisi olabilecek bir tasarıma sahip. Fermuarlı tek ana bölmeden oluşan model, sağlığa zararlı madde içermez. Termos özellikli iç astarı sayesinde sıcak ve soğuk besinler bir süre ısı değerini korur ve beslenme saatleri daha keyifli hâle gelir. Malzeme ve üretim hatalarına karşı bir yıl garanti kapsamında temin edeceğiniz ürün, 24x20x10 cm boyutlarında üretilir. Göz alıcı renkleriyle çocuğunuzu motive edecek beslenme çantasını beğendiyseniz geç kalmayın deriz.

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4. Film karakterlerinden hoşlanan çocuklara: Yeşil Oyuncak Spiderman Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Film karakterleri taşıyan okul malzemeleri, birçok çocuğun hayalini süsler. Çocukların çok ilgisini çekecek, Yeşil Oyuncak Spiderman Beslenme Çantası, üçlü set hâlinde temin edilir. Beslenme çantası, iki bölmeli kalem kutusu ve kolay açılan kapağa sahip şeffaf su matarasıyla ürün; en iyi beslenme çantası modelleri arasında yer alır. Spiderman görselleriyle tasarlanan beslenme çantası, çocuğunuzun favorisi olabilir. Tutma sapı ve ayarlanabilir boyun askısı, rahat kullanım vadeder. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesine destek olacak kaliteli ve eğlenceli sete şans vermeye ne dersiniz?

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5. Barbie tutkunu kız çocuklarına: Kültür Kırtasiye Cosiness Barbie İki Katlı Bölmeli Beslenme Kutusu

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Kız öğrenciler için gayet şık bir beslenme çantası var sırada. Barbie tasarımı ile çocuğunuzun yanından ayırmak istemeyeceği Kültür Kırtasiye Cosiness Barbie İki Katlı Bölmeli Beslenme Kutusu, kullanışlı bir yapıya sahip. Hiçbir kanserojen madde ve BPA içermeyen beslenme çantası, birinci sınıf malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü kullanım vadeder. Çocuğunuzun ve arkadaşlarının çok beğeneceği ürün, en ucuz beslenme çantası çeşitleri arasında yer alır. İki katlı ve bölmeli modeliyle kullanım kolaylığı sağlayan beslenme çantasının ölçüleri ise 12.5x17x9 cm.

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6. Beslenme çantası ve suluk bir arada: VALENTINA Suluklu Beslenme Kabı Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Beslenme çantası ve su kabının bir arada bulunması, çocuğunuza hem taşıma hem kullanım kolaylığı sağlar. İki bölmeli beslenme çantası ve su kabıyla kullanışlı bir modele sahip olan VALENTINA Suluklu Beslenme Kabı Çantası, aynı zamanda şık görünümüyle çocukların kalbini fetheder. Pratik kullanımıyla çok işinize yarayacak beslenme çantası ve suluk, çocuğunuzun sağlığına zararlı olan maddeleri içermez. Bu sayede ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Sert ve sağlam plastikten üretilen ürün, en iyi beslenme çantası önerileri arasında yer alır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabileceğiniz beslenme çantası, günlük temizlik ve hijyen konusunda kolaylık sağlar.

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7. Araba tutkunu erkek çocuklarına Mcqueen tasarımlı: Hakan Çanta 95367 - Cars Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Araba tutkusu olan erkek çocukları bu modele bayılacak! Disney Cars lisansı ile üretilen Hakan Çanta 95367 - Cars Beslenme Çantası erkek çocuklara şık bir seçenek sunuyor. Sıcak ve soğuğu bir süre muhafaza edebilen iç astarı sayesinde ürün, çocuğunuzun beslenme saatlerini daha keyifli bir hâle getirir. Ön yüzünde gösterişli Mcqueen kabartması olan beslenme çantası, zararlı kimyasal maddeler içermez ve sağlıklı beslenme çantası seçenekleri arasında yer alır. Ayarlanabilir omuz askısıyla çocuğunuzun bedenine uyum sağlar ve kolay taşınır. Eğer siz de okul için beslenme çantası arayışındaysanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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8. Zarif ve kullanışlı: Puzmo Bubbles Bag Bordo Damalı Okul Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Okul malzemeleri arasında büyük önem taşıyan beslenme çantaları, her zaman ayrı bir ilgi görür. Eğer kullanışlı ve kaliteli beslenme çantası tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Zarif modeli ile Puzmo Bubbles Bag Bordo Damalı Okul Beslenme Çantası, kırmızı rengi seven çocuklar için harika bir seçim olabilir. Hem elde hem omuzda taşınabilir özelliği ve ayarlanabilir askısıyla rahat kullanım sağlar. Termal iç astarı sayesinde besinlerin ısı değerini bir süre korur. Fermuarlı tek ana bölmeden oluşan beslenme çantası, çocuklarınızın favorisi hâline gelecek!

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9. Basketbol temalı bir beslenme çantası, çocuğunuzu sevindirebilir: Coral High Kids Siyah Basketbollu Thermo Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Çocuklarınızı hem sevindirecek hem spora teşvik edebilecek Coral High Kids Siyah Basketbollu Thermo Beslenme Çantası 22746, dinamik görüntüsüyle çocuğunuzu motive eder. İçinde bulunan izolasyon astarı sayesinde besinlerin ısı değeri uzun süre değişmez. Tüm iç yüzeyi üç katmandan oluşan ürün, beslenme çantası modelleri arasında iyi bir seçenek olarak öne çıkar. Polyester malzemeden üretilen beslenme çantası, tüm sağlık testlerinden geçtikten sonra kullanıma sunulur. Çantanın ön ve arka gövdesinin daha sağlam durması için sert plastik malzemeden fitil çerçeveler kullanılır. Kaliteli yapısıyla uzun süre çocuğunuza eşlik eder.

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10. Anaokulu öğrencilerinin çok beğeneceği: Hakan Çanta Hkn 96428 Frozen Anaokulu Çocuk Beslenme Çantası

Okula yeni başlayacaklar için çok önemli olan beslenme çantası önerileri

Çizgi film karakterleri çocukların dünyasında önemli bir yere sahip olur, değil mi? Disney Frozen tasarımıyla anaokuluna giden kız öğrencilerin severek kullanacağı Hakan Çanta Hkn 96428 Frozen Anaokulu Çocuk Beslenme Çantası, fermuarlı tek ana bölmeden oluşur. İdeal boyutları ile anaokulu öğrencilerine hitap eden ürün, geniş iç hacmiyle çocuğunuzun ihtiyacını karşılar. Polyester kumaşı sayesinde yağmura dayanıklı olan beslenme çantası, aynı zamanda kolaylıkla temizlenebilen bir dokudan oluşur. El ve omuz askısı bulunan model, kullanım kolaylığı sağlar. Siz de çocuğunuzun beğenisini kazanacak kaliteli bir model arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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