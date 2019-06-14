Okulda beslenen kedi yavruları karne gününde yuvaya kavuştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde okulda beş aydır beslenen ve öğrencilerle birlikte sınıfta zaman geçiren "Nazan" adlı anne kedi ve iki yavrusu, karne gününde sahiplenildi ve yuvaya kavuştu.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Mangırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş ay önce okulun bahçesinde gezerken buldukları kediyi okul idaresi ve öğretmenlerle görüştükten sonra sınıfta arkadaşlarıyla birlikte beslemeye başladıklarını söyledi.

Mangırcı, "Nazan" ismini verdikleri kedinin ders sırasında zaman zaman sıralara da çıkarak öğrencilere eşlik ettiğini, kısa sürede tüm okulun maskotu olduğunu ve okulun koridorlarında kantininde zaman geçirerek herkes tarafından sevildiğini anlattı.

Kedinin okulda dünyaya getirdiği iki yavruya da bakmaya başladıklarını belirten Mangırcı, bu yıl mezun olmaları ve okulun yaz tatiline girmesiyle birlikte yuvaya ihtiyaç duyulan yavruları sahiplendiklerini aktardı.

"Kedi okul bahçesinde geziyordu. Kimse kediye sahip çıkmadı." diyen Mangırcı, şöyle devam etti: