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Okulda beslenen kedi yavruları karne gününde yuvaya kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Ordu'da beş aydır okulda beslenen ve öğrencilerle birlikte sınıfta zaman geçiren kedinin 2 yavrusu, karne gününde öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde okulda beş aydır beslenen ve öğrencilerle birlikte sınıfta zaman geçiren "Nazan" adlı anne kedi ve iki yavrusu, karne gününde sahiplenildi ve yuvaya kavuştu.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Mangırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş ay önce okulun bahçesinde gezerken buldukları kediyi okul idaresi ve öğretmenlerle görüştükten sonra sınıfta arkadaşlarıyla birlikte beslemeye başladıklarını söyledi.

Mangırcı, "Nazan" ismini verdikleri kedinin ders sırasında zaman zaman sıralara da çıkarak öğrencilere eşlik ettiğini, kısa sürede tüm okulun maskotu olduğunu ve okulun koridorlarında kantininde zaman geçirerek herkes tarafından sevildiğini anlattı.

Kedinin okulda dünyaya getirdiği iki yavruya da bakmaya başladıklarını belirten Mangırcı, bu yıl mezun olmaları ve okulun yaz tatiline girmesiyle birlikte yuvaya ihtiyaç duyulan yavruları sahiplendiklerini aktardı.

"Kedi okul bahçesinde geziyordu. Kimse kediye sahip çıkmadı." diyen Mangırcı, şöyle devam etti:

"Biz de kediye kendi sınıfımızda arkadaşlarımızla birlikte sahip çıktık. Okul idaremiz izin verdiği için bunu yaptık. Kedinin hamile olduğunu öğrendik, bu yüzden ona sınıfta yuva yaptık. Sınıfımızda 1,5- 2 ay besledik. Bizimle birlikte ders dinledi. Teneffüslerde sınıfta oldu. Doğumunu da sınıfımızda yaptı. İki tane de yavrusu olduktan sonra arşiv deposunda beslemeye başladık. O günden sonra okulun kedisi oldu. Bizimle birlikte ders dinliyor, kütüphaneye ve kantine gidiyor. Nazan’a yaklaşık 5 ay baktık. Nazan’a okul idaresi sahip çıkacak, yazın okulumuzda kalacak. Hizmetli ve personeller bakımını yapacak. İki yavrudan birini öğrenci arkadaşımız sahiplendi, diğerini de bilgisayar öğretmenimiz Yavuz Güdek sahiplendi, artık sıcak bir yuvaları da oldu."

Mangırcı, evinde 7 sokak kedisini beslediğini belirterek, sokakta yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Öğretmen Yavuz Güdek ise yavru kedilerden birini sahiplendiğini, bunun için mutlu olduğunu, sokak hayvanlarının sahipsiz kalmaması gerektiğini belirtti.

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