Okullar kapatılır mı? Sağlık Bakanı Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Okulları kapatmak istemediklerini vurgulan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'Elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak.

"SINIF TATİL EDİLEBİLİR"

Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz.

(DHA)

