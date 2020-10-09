Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Yüz yüze eğitime katılacak sınıflar gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimle devam eden eğitim sürecinin yarattığı belirsizlik durumu öğrenci ve velileri endişelendiriyor. 21 Eylül’de ilkokul 1. sınıfların aşamalı ve seyretilmiş olarak okullarda yüz yüze eğitime başlaması diğer sınıf kademelerinde eğitim alan öğrencilerin araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda yüz yüze eğitim son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime katılacak sınıfları ve eğitimin detaylarını açıkladı. Peki yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Öğrenciler haftada kaç gün okula gidecek? Hangi sınıflar okula gidecek? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın uygulama programına geçiş sağlanacağı duyuruldu. 12 Ekim’de hangi sınıfların okula başlayacağı veli ve öğrencilerin aklına takılan ilk soru oldu. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1,2,3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Veli ve öğrencilerin liseler ne zaman açılıyor sorusuna da cevap veren Milli Eğitim Bakanlığı, lise hazırlık ve 12’inci sınıfların 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK? İlkokul ve liselerin yüz yüze eğitimine dair yapılan açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarla yüz yüze eğitimin detayları netleşti. Buna göre, ilkokul 1,2,3 ve 4’üncü sınıflar ile ortaokul 8’inci sınıflar haftada 2 gün, toplam 12 ders saati eğitim alacak. İmam hatip ortokulları ise haftada 2 gün okula gidecek ve toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’inci sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okula gidecek ve toplam 16 ders saati görecekler. YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesinleştirilen yüz yüze eğitimin detayları 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldı. 12 Ekim’de başlayacak olan ikinci aşamanın uygulama programının detayları gönderilen yazıda belirtildi. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saatini kapsayacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıflar öğrenci mevcudu duruma göre sosyal mesafeye uygun olarak gruplara ayrılarak yüz yüze eğitime başlayacak. Ders süreleri 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika şeklinde uygulanacak. İlkokul ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.