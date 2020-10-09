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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış bir kez daha okulları akıllara getirdi. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine dair adımların atılması okullar ne zaman açılacak sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime katılacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Yüz yüze eğitime katılacak sınıflar gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimle devam eden eğitim sürecinin yarattığı belirsizlik durumu öğrenci ve velileri endişelendiriyor. 21 Eylül’de ilkokul 1. sınıfların aşamalı ve seyretilmiş olarak okullarda yüz yüze eğitime başlaması diğer sınıf kademelerinde eğitim alan öğrencilerin araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda yüz yüze eğitim son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime katılacak sınıfları ve eğitimin detaylarını açıkladı. Peki yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Öğrenciler haftada kaç gün okula gidecek? Hangi sınıflar okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın uygulama programına geçiş sağlanacağı duyuruldu. 12 Ekim’de hangi sınıfların okula başlayacağı veli ve öğrencilerin aklına takılan ilk soru oldu. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1,2,3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Veli ve öğrencilerin liseler ne zaman açılıyor sorusuna da cevap veren Milli Eğitim Bakanlığı, lise hazırlık ve 12’inci sınıfların 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

İlkokul ve liselerin yüz yüze eğitimine dair yapılan açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarla yüz yüze eğitimin detayları netleşti. Buna göre, ilkokul 1,2,3 ve 4’üncü sınıflar ile ortaokul 8’inci sınıflar haftada 2 gün, toplam 12 ders saati eğitim alacak. İmam hatip ortokulları ise haftada 2 gün okula gidecek ve toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’inci sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okula gidecek ve toplam 16 ders saati görecekler.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesinleştirilen yüz yüze eğitimin detayları 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldı. 12 Ekim’de başlayacak olan ikinci aşamanın uygulama programının detayları gönderilen yazıda belirtildi. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saatini kapsayacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıflar öğrenci mevcudu duruma göre sosyal mesafeye uygun olarak gruplara ayrılarak yüz yüze eğitime başlayacak. Ders süreleri 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika şeklinde uygulanacak. İlkokul ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Köy ve nüfusu az olan yerleşim yerlerindeki ilkokul, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf kademelerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla tamamlanacak.

Yüz yüze eğitimin detayları konusunda açıklama yapan Bakan Selçuk, “12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimizle tıpkı ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Bununla ilgili tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde tüm düzeyler ve okul kademeleri için sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda müfredattan sorumlu olacaklar” ifadelerini kullandı.

HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE İŞLENECEK?

Uzaktan ve yüz yüze eğitim modellerini birbirine entegre ederek başlatılan ikinci aşama eğitim programında öğrenciler hangi dersleri yüz yüze öğreneceğini araştırmaya başladı. Buna göre; ilkokul ve ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitimle işlenecek.

İmam hatip ortaokulu 8’inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitimle öğretilecek.

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Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacakOkul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacak
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