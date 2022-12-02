Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

Ara tatilin ardından öğrenciler, öğretmenler dersliklerde yerini aldı. Okulların açılmasıyla şimdi de yarıyıl tatili ve okulların ne zaman kapanacağı sorusu gündeme gelmeye başladı. 2022-2023 eğitim öğretim takviminde merak edilen tüm detaylar yer aldı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihlerinde sömestr tatili uygulanacak. Birinci dönem sona erecek, 20 Ocak Cuma günü karneler alınacak.

Okullar 16 Haziran 2023'de kapanacak. Böylece yaz tatili başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 21 Nisan'a denk geliyor. Ramazan Bayramı bilindiği üzere üç gün sürecek. Bayramın son günü ise 23 Nisan olacak. MEB tarafından yayınlanan tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile beraber toplamda 9 gün tatil yapacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

