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Olaf Scholz "Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır" diyerek duyurdu: Açıklamayacağız

09.02.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine değindi. "Almanya, ABD, AB ve NATO ile birlikte. Bunun çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır" diyen Scholz, Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya'ya uygulanacak olası yaptırım kataloğunun tamamını açıklamama kararı verildiğini belirtti.

Olaf Scholz "Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır" diyerek duyurdu: Açıklamayacağız

Ukrayna-Rusya krizi devam ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan önemli açıklamalar geldi. Ukrayna'ya saldırı olması durumunda Rusya'ya uygulanacak olası yaptırım kataloğunun tamamını açıklamama kararı verildiğini aktaran Scholz, "Yapacaklarımızın somut olarak nelerin içerdiğinin ölçülebilir olmaması biraz daha güç katıyor" dedi.

MACRON'UN RUSYA'DA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERE İŞARET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna krizinde Batılı ülkelerin birlikte durması gerektiğini belirten Scholz, bu konuda NATO'da ve Avrupa Birliği'nde (AB) yakın görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna ihtilafını ayrıntılı bir şekilde ele aldığını, bu görüşmeleri gelecek hafta Kiev ve Moskova'da da yapacağını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya'da yaptığı görüşmelere işaret eden Scholz, "Orada söyleyeceklerim Cumhurbaşkanı Macron'un bu hafta başında orada söyledikleri gibi gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

ABD'ye yaptığı ziyaretinin önemli olduğunu söyleyen Scholz, Biden ile yaptığı görüşmede birçok noktada anlaşma sağladıklarını kaydetti.

RUSYA'YA OLASI YAPTIRIMLAR: AÇIKLAMAYACAĞIZ

Scholz, Rusya'ya yönelik olası yaptırımlar arasında Kuzey-Akım 2 Gaz Boru Hattı projesinin yer alıp almayacağına ilişkin gazetecilerin yönelttiği sorulara, şu şekilde yanıt verdi:

"Alınacak yaptırımlarda birlikte hareket edeceğimiz konusunda mutabıkız. Yaptırımlar çok iyi hazırlanmıştır. Bu durum ortaya çıktığında, kararı verebiliriz, Almanya, AB, ABD ve NATO ile birlikte. Bunun çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır. (Yaptırım) Kataloğunu tamamını açıklamamaya karar verdik ve bence bu mantıklı. Yapacaklarımızın somut olarak nelerin içerdiğinin ölçülebilir olmaması biraz daha güç katıyor."

Başbakan Scholz son dönemdeki diplomatik çabalardan dolayı birkaç hafta öncesine göre birçok gelişme yaşandığını belirterek, Rusya ile ABD'nin doğrudan görüşmeye başladığına, NATO ile Rusya arasında toplantı düzenlediğine ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda (AGİT) görüşmelerin yapıldığına işaret etti.

"RUSYA İLE DİYALOG İÇİNDEYİZ"

Batılı ülkelerin Ukrayna krizinde çifte strateji izlediğini belirten Scholz, bir taraftan birlikte hareket edilerek Rusya'nın saldırgan davranması durumunda sert yaptırımların uygulanacağının ifade edildiğini, diğer taraftan değişik formatlarda Rusya ile diyalog içinde olunduğunu aktardı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Rusya'nın saldırgan davranması durumunda hangi yaptırımların uygulanacağına ilişkin ayrıntıların verilmemesinin sebebinin bulunduğunu belirterek, "Transatlantik açıdan Ukrayna'da bir işgal gerçekleşirse hem ekonomik hem de siyasi olarak sert bir cevap verilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Frederiksen, Danimarka'nın Ukrayna'ya siyasi ve askeri alanda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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