Olası İstanbul depremi için dikkat çeken sözler! Canlı yayında açıkladı: Milli güvenlik meselesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarında yayınlanan, Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programının konuğu olduğu. Bakan Kurum'un, olası İstanbul depremiyle sözleri ise dikkat çekti.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIR HALE GELMESİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

"İstanbul'un en önemli sorunu deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. Kentin depreme hazır hale gelmesi milli güvenlik meselesi. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık. O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki göstererek, "Birileri gibi 'Deprem bütçesine milyarlarca para koyacağım, İstanbul'un dönüşümüne ilişkin yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağım' deyip 4 yılda 1500 konut bitiremeyenler gibi değiliz. Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

