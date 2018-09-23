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Olay çıkartan yaralı kelepçelenerek hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:49 | Son Güncelleme

Adana'da parkta yüzünden yaralı halde bulunduktan sonra ambulansla hastaneye götürülmek istenirken polis ve sağlık ekiplerine direnen kişi, kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı

Adana'da parkta yaralı halde bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken polis ve sağlık ekiplerine direnen kişi, kelepçelenerek hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'ndeki Ulus Parkı'nda yerde yaralı yatan bir kişinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüzünden yaralı olan Yusuf V'yi polislerle birlikte ambulansa taşıdı.

Bu sırada yaralı, polis ve sağlık ekiplerine direnip kaçmaya çalıştı.

Alkollü olduğu tahmin edilen ve saldırgan davranışlarda bulunan yaralı, kelepçelenerek polis eşliğinde Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yusuf V'nin darp sonucu yaralandığı değerlendirilirken saldırganın yakalanması için polis araştırma başlattı.

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