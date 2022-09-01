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Oldukça şaşırtıcı: Anne sütünün turuncuya dönme nedenini paylaştı! Anne sütünün rengi neden değişir?

01.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne sütünün ilk 2 yıl boyunca verilmesi önerilmektedir. Özellikle yenidoğan bebeklerin gelişiminde oldukça büyük önem taşıyan anne sütünde dönem dönem değişikler görülmektedir. Anne sütünün turuncuya döndüğünü gören bir kadın bunun nedenini araştırarak öğrendiği bilgiyi diğer anneler ile de paylaştı.

Oldukça şaşırtıcı: Anne sütünün turuncuya dönme nedenini paylaştı! Anne sütünün rengi neden değişir?

Anne sütünü içerisinde yüksek oranda protein, yağ, demir ve vitamin bulunmaktadır. Özellikle 6 boyunca bebeğin gelişiminde çok büyük rol oynayan anne sütü genellikle beyaz renkte görülmektedir. Ancak bazı dönemlerde anne sütünün renginde değişimler yaşanabilir. 31 yaşındaki yeni anne Rebecca Price, anne sütünün turuncuya döndüğünü fark ederek şaşırdı ve bunun nedenini araştırdı. Anne sütünün rengi değiştiğinde yeni doğan kızından birkaç saat uzaklıkta olan Rebecca, "Hamileyken bir ebe bana anne sütümün kızımın ihtiyaçlarına göre değişeceğinden bahsetmişti" dedi.

COVİD OLAN ANNELERİN ANNE SÜTÜ YEŞİL OLABİLİYOR

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Ancak renk değişiminin "bu kadar bariz" olmasını beklemediğini söyledi. Bebek büyüdükçe ve ihtiyaçları değiştikçe doğal formülün renk değiştirmesi tamamen normaldir. Çoğu insan için anne sütü kirli beyaz veya krem renkli olacaktır. Ancak anne sütünün mavi, pembe veya bej de dahil olmak üzere bir dizi renge dönüşmesi mümkündür, bu da yeni anneler için bir şok olabilir. Hatta Covid-19'a yakalanan bazı hamile kadınların yeşil anne sütü ürettiği bile belirtildi. Bunun nedeni, anne sütünün, hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sağlamak için bebeğe geçen anneye ait antikorları içermesidir. National Childbirth Trust emzirme danışmanı Joanna Daniels şunları söyledi: "Anne sütü bebeğe tepki veren, sürekli değişen canlı bir maddedir.

BEBEĞİ HASTALIKLARDAN KORUYOR

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“Bir bebek hasta olduğunda, annenin sütünün değişmesi, bebeğini hastalıktan korumaya yardımcı olan antikorların ve lökositlerin sayısını artırması muhtemeldir. Bebek, emzirirken enfeksiyonu anneye geçirir ve vücudu yanıt verir." Rebecca, renk değiştiren anne sütünün ilgili TikTok’ta paylaşım yaptı. Videoyu izleyen diğer anneler de renkli anne sütleriyle ilgili deneyimlerini paylaştı. Biri, “Benimki o kadar sulu oluyor ki, sıcakken neredeyse mavi oluyor” dedi.

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