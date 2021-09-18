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Öldükten 45 dakika sonra hayata döndü! Her şey o haberden sonra oldu

18.09.2021 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Baltimore şehrinde bir kadın, kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren kadının tıbbi olarak öldükten 45 dakika sonra sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hayata döndüğü belirtildi.

Öldükten 45 dakika sonra hayata döndü! Her şey o haberden sonra oldu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kathy Patten adlı bir kadın, golf oynarken telefonda kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

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O sırada kalp krizi geçiren Patten, sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı.

Aynı hastanede doğum yapmaya çalışan kızı Stacey Fifer’in da bebeğin doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındığı kaydedildi.

45 DAKİKA SONRA TEKRAR HAYATA DÖNDÜ

Kalbinin durduğu, nabzının atmadığı belirtilen Patten’in, sağlık ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra tekrar hayata döndüğü ileri sürüldü.

Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora’nın dünyaya geldiği bildirildi.

"MODERN TIBBIN BİR SONUCU MU YOKSA MUCİZE Mİ?"

Patten, yaşanan olay hakkında, “Tanrı’nın bana ikinci bir şans vermesinden dolayı çok minnettarım” derken, Patten’a kalp masajı yapan doktor Dov Frankel ise olayın modern tıbbın bir sonucu mu yoksa mucize mi olduğu sorusunu insanlara bıraktığını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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