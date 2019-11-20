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Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

Burdur'da kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi B.B. (19) adliyeye sevk edildi. İsmail Süzen'in, öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulması üzerine Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede, cesedin Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu tespit edildi.

CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Hasan Hüseyin Süzen'in ölümü ile ilgili soruşturma saşlatan jandarma, oğlu İsmail Süzen ve onun kayınbiraderi B.B.'yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. İsmail Süzen'in ifadesinde, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile B.B.'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından olay yerinde keşif yaptırıldı. İsmail Süzen ve B.B. öğleden sonra Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişinin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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JANDARMAYA KAYIP BAŞVURUSUNU OĞLU YAPMIŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, Hasan Hüseyin Süzen'in kayıp başvurusunu oğlu İsmail Süzen'in yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.

Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

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Burdur Hasan Hüseyin Süzen İsmail Süzen adliye

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