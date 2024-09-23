Öldüresiye dövülen çoban da gözaltına alındı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: "5 liraya kanan saf bir çocuk"

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki kız kardeş tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban hakkında taciz iddiası ortaya atıldı. Çoban bu nedenle gözaltına alındı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde kızların “Bize dokunursan 15 yaşındaki kızı taciz etti diye şikayetçi oluruz” dediği duyuldu.

ÇOBAN DA GÖZALTINA ALINDI

Bugün sosyal medyaya, Andırın ilçesi kırsalında S.G.’nin, engelli çoban N.Y.'yi dövdüğü, kardeşi M.G.’nin de cep telefonu ile görüntülediği olay düştü. Görüntünün ardından jandarma ekipleri harekete geçip iki kızı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Genç kızlar adliyede çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürünce bu kez çoban da gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: SEN BANA BİR DOKUN, TACİZ DERLER

Ayrıca dayak olayının da yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde S.G.’nin çobanı “7 kere benim eve niye geliyorsun. 7 kere niye geldin? Yok ceviz çırpmalar, yok odun kırmalar, yok anamla konuşmalar. Ney lan senden çektiğimiz. Büyüğümüz diye bir şey demiyoruz. Hangimize geldin, Mehmet’e mi, Mustafa’ya mı hangisine geldin? Bak seni öldürürüm. Bak sen beni mi istiyorsun ya da Mustafa’yı mı istiyorsun diyeceksin bana” diyerek öldüresiye dövdü.

Bu sırada görüntüyü çeken M.G. ise, “Sen bana bir dokun 15 yaşındaki kızı taciz ediyor derler. Direkt hapse girersin. Bu görüntüyle de 15 yaşındaki kızı taciz ediyor diye savcıya şikayet edeceğim. Sen şu anda 15 yaşındaki kızı taciz ediyorsun. Senin parmak izin yarın çıkacak” diye çobanı tehdit ettiği görüldü.

"ÇOCUK SAF OLDUĞU İÇİN İÇKİ İSTEMİŞLER, 'GETİRMEM' DEYİNCE DÖVMÜŞLER"

Çoban N.Y.’nin halasının oğlu Bayram Arslan, “Çocuk saf olduğu için içki istemişler ve kendisi de getirmem deyince dövmüşler. Daha sonra biri kameraya almış diğeri de sopayla dövmüş. Onlara yardımcı olan N. ile ilgili hiçbir olayları yok. Herhangi bir iş olduğunda N.’ye yaptırırlar. Bu şahıslar hakkında davacıyız. N.’nin durumu çok kötü, hastanelik oldu, rapor alıyor. Şu anda yürüyecek durumda değil ve zaten akli dengesi durumunda ne yaptığını bilmeyen insan ve 5 lira ile kanan bir insan. Onları taciz etmesi mümkün değil. Akli dengesi yerinde olmayan, saf bir çocuk. Mümkün değil tecavüz olayına karışması” diye konuştu.

"VİDEO 10 DAKİKA, BİR BUÇUK SAAT DÖVMÜŞLER"

N.Y.’nin amcasının oğlu Şinasi Yener ise, “N. bizim himayemizde yaşıyor. O gün kendisine içki almasını istiyorlar ve o da ’gidemem, hayvanlar sağa sola gider’ dedi diye dövüyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elindeki sopalarla hayvana vursan hayvan ölür. Kendisi karşılık da veremiyor. Herhangi bir şeyi de yok. Hem de bir buçuk saat dövmüşler, videodaki görüntüler 7-10 dakika. Video çektiklerinde kan var ve daha önceden de dövülmüş” dedi.

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Olayla ilgili "GEREĞİ YAPILDI-30" notuyla paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları kaydetti:

"20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M. G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır