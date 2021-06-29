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OLED ve AMOLED ekranlı akıllı telefonları daha çok göreceğiz

29.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl AMOLED ekranlı cihazların yeni akıllı telefonların toplam payının yüzde 39,8’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. 2022’de ise bu rakam yüzde 45’e çıkabilir.

OLED ve AMOLED ekranlı akıllı telefonları daha çok göreceğiz

Analistler, bu durumun öncelikle Samsung ve Apple dahil olmak üzere önde gelen akıllı telefon tedarikçileri tarafından AMOLED lehine olan tercihlerinin artmasından kaynaklandığını söylüyor.

Bununla birlikte, öngörülebilir gelecekte, AMOLED ekranları üretmek için ihtiyaç duyulan devre sıkıntısı da yaşanabilir. Şu anda sadece birkaç şirket bu tür bileşenleri üretebiliyor.

YETERLİ KAPASİTE YOK, ARTIŞ ETKİLENEBİLİR

AMOLED ekran panellerin benimsenmesinin arttığını gördükçe, AMOLED DDI tüketimi de buna uygun bir artış gösterecek. Fakat bazı dökümhanelerin AMOLED DDI üretim kapasitelerini genişletme planlarının henüz tamamlanmadığı bir gerçek. Dolaysıyla yeterli üretim kapasitesinin olmaması nedeniyle, önümüzdeki yıl AMOLED panel sevkiyatındaki artış potansiyel olarak kısıtlanabilir.

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Raporlara göre, mevcut OLED ekran sürücü yongalarının arzı yetersiz. Bu da akıllı telefon alanında OLED ekranların kullanılmasını etkiliyor. Bu tip çip yeterince tedarik edilirse, bu yıl OLED ekranlı akıllı telefonların oranının daha yüksek olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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