Ölü tavukların atıldığı kuyuya düşen ayı mahsur kaldı!

Aç kaldığı için ormandan inen bozayının başına gelmeyen kalmadı. Olay, saat 14.30 sıralarında Semerciler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Aç kalan bozayı, tavuk kümesinin olduğu alana indi. Ayı, ölü tavukların atıldığı ve hastalık yayılmaması için ilaç ve kireç dökülen 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tavukları yemek için kuyuya düşen ayı, mahsur kaldı. Ayıyı fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler ve çiftlik çalışanları, ayıyı kurtarmak için kuyuya merdiven koydu. Ayı, merdivene tırmanarak kuyudan çıktıktan sonra koşarak ormana gitti.

(İHA)



