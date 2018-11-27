Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Karnı şişen, ağzından yeşil renkte sıvı gelen Güler Şen'in ameliyata alınması gerektiği söylendi. 5 saatlik ameliyat, 17 günlük tedavi sonrası taburcu edilerek evine gönderilen Güler Şen'in durumu gün geçtikçe fenalaştı. Tekrar doktora gittiğindeyse sabaha kadar beklemesi gerektiği söylendi. Bu diyalog sonrasındaysa aileye yürek yakan haber ulaştı.

Hastaneye yürüyerek girdi, ölüm haberi geldi

Bursa’da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur’un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şen’in sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, “Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum. Avukatım aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattım” dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen’in, 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, şunları söyledi:

'AĞZINDAN VE BURNUNDAN YEŞİL SIVILAR GELMEYE BAŞLADI' “Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve bebeğimizle birlikte evine döndü”

'EŞİMİ HASTANEYE YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜM' Şen ailesi, 2018'in Haziran ayında minik Yağmur'un ilk yaş gününü kutladılar. Bu mutlu günün 4 ay kadar sonrasında anne Güler Şen’de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, “Güler’i geçtiğimiz 31 Ekim günü evimizin yakınındaki hastaneye yürüyerek götürdüm. Eşim ameliyata alındı. Genel Cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım günü eşim fenalaştı. Röntgeni çekildi. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söylediler. Bekleyemeceğini söyleyince ağrı kesici verdiler. Hemen ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi eşiminin ölüm haberini verdiler” diye konuştu.