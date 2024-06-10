HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin gözü orada! Kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede arbede: Gözaltılar var

Türkiye'nin gözü orada! Kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede arbede: Gözaltılar var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.06.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye gözünü Şanlıurfa'ya çevirdi! Sokak hayvanları tarafından 4 vatandaş ısırıldı ve köpeklerde kuduza rastlandı. Valilik iki mahalleyi karantinaya aldı. Sokak köpeklerinin toplatılması üzerine hayvan savunucuları muhtarlık önünde eylem yaptı ve karantinadaki mahalleliyle hayvan savunucuları arasında arbede yaşandı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin gözü orada! Kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede arbede: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, karantina altındaki Batıkent Mahallesi'nin muhtarlığı önünde eylem yapıp, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

241955_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

KUDUZ ALARMI VERİLMİŞTİ

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

241956_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

KÖPEKLERİN TOPLATILMASINA KARŞI ÇIKTILAR

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

241957_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

MAHALLELİYLE ARBEDE: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayvan hakları savunucuları, bugün de Batıkent Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde eylem yaptı. Eylemciler, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, hayvan hakları savunucuları eylemlerine devam edeceklerini söyledi. 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

241958_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

241960_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

241962_SANLIURFADA-BIR-ARAYA-GELEN-HAYVAN-HAKL

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ablasını rahatsız eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü!Ablasını rahatsız eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
Yer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar yandı... 6 yaralıYer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar yandı... 6 yaralı
Liderlerden ilk kare! Erdoğan böyle karşıladıLiderlerden ilk kare! Erdoğan böyle karşıladı
Anahtar Kelimeler:
kuduz Şanlıurfa eylem sokak köpekleri
En Çok Okunan Haberler
10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

İstanbul'da kabus uyandı: Görür görmez kaçın!

İstanbul'da kabus uyandı: Görür görmez kaçın!

40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, sahibine de saldırdı

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, sahibine de saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.