Ölümcül lassa ateşi: Fareden insana bulaşıyor! 166 kişi yaşamını yitirdi! Tehlike günden güne artıyor...

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan ölümcül Lassa ateşi salgını bu yıl da etkisini sürdürüyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 673 vaka tespit edilirken, 166 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Başkent Abuja ile birlikte 21 eyalette 106 farklı bölgede görülen vakaların artmaya devam ettiği bildirildi.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 166 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

LASSA ATEŞİ VAKALARINDA KORKUTAN ARTIŞ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

7 BİN 673 VAKA KAYDEDİLDİ

Açıklamada, ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği ve hastalık nedeniyle 166 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan Lassa ateşi nedeniyle geçen yıl ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖLÜMCÜL KANAMALI ATEŞE YOL AÇIYOR

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

(AA)

Nijerya fare hastalık salgın
