HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Ölümcül saldırı...' Kuzey Kore'den tedirgin eden bir hamle daha! Hedefi tsunamiyi tetikleyip...

'Ölümcül saldırı...' Kuzey Kore'den tedirgin eden bir hamle daha! Hedefi tsunamiyi tetikleyip...

08.04.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, insansız sualtı nükleer saldırı aracı Haeil-2’nin başarıyla test edildiğini ve denemeyle sistemin ölümcül saldırı yeteneğinin kanıtlandığını açıkladı. Ülke, Haeil-2'nin ilk testini de 21-23 Mart arasında yapmış, süreci ülke lideri Kim Jong-un bizzat takip etmişti. Bu sistemin hedefinin de nükleer tsunamiyi tetikleyerek düşman donanmasını ve ana limanlarını yok etmek olduğu açıklanmıştı.

'Ölümcül saldırı...' Kuzey Kore'den tedirgin eden bir hamle daha! Hedefi tsunamiyi tetikleyip...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore’den bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir hamle daha geldi. Pyonyang yönetimi, insansız sualtı nükleer saldırı aracı Haeil-2’nin 4-7 Nisan arasında başarıyla test edildiğini duyurdu. Salı günü Güney Hamgyong bölgesindeki bir limandan havalanan ve 71 saat 6 dakika boyunca bin kilometrelik mesafe kat eden aracın, deneme amaçlı savaş başlığını Cuma günü belirlenen hedefe ulaştırdığı belirtildi.

"ÖLÜMCÜL SALDIRI YETENEĞİ KANITLANDI"

Silah sisteminin "düşmanların askeri eylemlerini kontrol altına alma, tehditleri ortadan kaldırma ve ülkeyi savunmak için gerekli olan askeri potansiyeli güçlendirmeye katkı sağlayacağı" ifade edildi. Ayrıca silah denemesinin, "su altı stratejik silah sisteminin güvenilirliğini ve ölümcül saldırı yeteneğini mükemmel bir şekilde kanıtladığı" vurgulandı.

HEDEFİ NÜKLEER TSUNAMİYİ TETİKLEMEK

Kuzey Kore, Haeil-2’nin ilk testini 21-23 Mart arasında düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un’un test sürecini bizzat takip ettiği belirtilmişti. Yeni silah sisteminin amacının "su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmek" olduğu açıklanmıştı. (İHA)

94846_aw855017-05

Zehir zemberek sözler! Kumar... Zehir zemberek sözler! Kumar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ordusunda büyük kriz! Yüzlerce komutan...ABD ordusunda büyük kriz! Yüzlerce komutan...
DSP'den seçim kararı! Erdoğan'a desteklerini açıkladılarDSP'den seçim kararı! Erdoğan'a desteklerini açıkladılar
Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.