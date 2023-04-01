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Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Ukrayna'ya zehir zemberek sözler: Kumar oynuyorlar

01.04.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ülkesinin kaderiyle kumar oynadığını söyledi. Kim Yo Jong ayrıca Ukraynalı yetkililerin, Rusya'yı mağlup edebileceklerine dair tedavisi olmayan "büyüklük hastalığına" tutulduğuna dikkati çekti.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Ukrayna'ya zehir zemberek sözler: Kumar oynuyorlar

Yonhap'ın haberine göre, Kim Yo Jong, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde Ukrayna'ya ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması veya ülkenin kendi nükleer silahını geliştirmesine yönelik, vatandaşların imzasına sunulan dilekçeye ilişkin Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) değerlendirmelerde bulundu.

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"HALKININ KADERİYLE KUMAR OYNUYOR"

Kim Yo Jong, Volodimir Zelenskiy'in nükleer silahlar geliştirmekten veya ABD'nin nükleer silahlarını konuşlandırmaktan bahsederek, "ne pahasına olursa olsun son günlerini ülkesinin ve halkının kaderiyle kumar oynayarak" sürdürmeye dair tehlikeli siyasi arzusunu açıkça gösterdiğini savundu.

Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Ukraynalı yetkililerin, Rusya'yı mağlup edebileceklerine dair tedavisi olmayan "büyüklük hastalığına" tutulduğuna dikkati çekti.

Kim Yo Jong, kamunun irade beyanına dair mantıklı bir maske olarak nitelediği dilekçenin, Zelenskiy yetkililerinin kötü niyetli siyasi komplosunun bir ürünü olduğunu tahmin etmenin zor olmadığına işaret etti.

Kiev yönetimine atıfta bulunan Kim Yo Jong, "Rusya'nın güçlü yangınından, sadece ABD'nin daha şimdiden delinen nükleer şemsiyesinin altına girdiklerinde kaçınabileceklerini hesap ediyorlarsa yanlış yola giriyorlar." ifadesini kullandı.

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RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya nükleer silahlar konuşlandırılması veya ülkenin kendi nükleer silahını geliştirmesine yönelik dilekçe 30 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde vatandaşların imzasına sunulmuştu.

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Kuzey Kore Ukrayna

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