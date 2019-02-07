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Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 06:38 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı İlhan Omar, ABD'nin Suudi Arabistan konusundaki sessizliğini eleştirerek, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilen Omar, bugün komitede ABD'nin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesine yönelik yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma katıldı.

Omar, burada yaptığı konuşmasında, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü savaşın dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtığına işaret ederek, "Son 3 buçuk yılda, 17 binden fazla insan öldürüldü. 40 bin kişi yaralandı. 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 22 milyon kişi yardıma muhtaç. Milyonlarca insan açlığın eşliğinde. Suudi Arabistan önderliğindeki savaş nedeniyle kolera salgını var. Bu, tarihteki en kötü kolera salgınlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu'daki diğer ülkelerin insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik hareketleri konusunda ABD'nin hızlıca harekete geçtiğini anımsatan Omar, Suudi Arabistan konusunda neden benzeri adımların atılmadığını sordu.

Omar, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Müslüman Kongre İlhan Omar Suudi Arabistan

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